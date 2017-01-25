Гройсман: Необходимо формировать единое пространство транспортных сообщений в Украине и с другими странами

25.01.2017, 15:20

Развитие инфраструктуры в Украине должно происходить скоординированно по всем направлениям, что позволит максимально использовать транзитные возможности и построить удобные транспортные коридоры как внутри страны, так и с другими государствами. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства сегодня, 25 января.

"Необходима скоординированная работа по всем направлениям наших сообщений для того, чтобы мы формировали единое пространство, которое будет друг друга дополнять: дорога, железная дорога, морские порты и авиация. В том числе, как развитие международного сообщения, так и развитие внутреннего сообщения", - отметил Владимир Гройсман.

Он отметил, что в Украине не полностью используются транзитные возможности и коридоры, которые могут связывать государство с другими странами. Премьер-министр убежден, что необходимо развивать имеющиеся инфраструктурные возможности. В этом контексте он отметил, что в течение последних лет Украина получила неплохую перспективу относительно развития внутреннего авиасообщения.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.