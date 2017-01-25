Гройсман: Успех "Укрзализныци" не должен быть заложником личных отношений

25.01.2017, 14:51

Успех "Укрзализныци" не должен стать заложником личных отношений, убежден премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров Украины, комментируя предыдущие выступления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна.

"Я хочу достичь успеха украинской железной дороги. Я буду поддерживать новые вагоны, новые локомотивы, новые рабочие места, полную загрузку предприятий "Укрзализныци", качественные сервисы для пассажиров", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава правительства призвал руководство Министерства инфраструктуры к конструктивному взаимодействию с ПАО "Укрзализныця".

"Министр - это серьезная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личные отношения с подчиненными. Я бы не хотел, чтобы личные отношения сделали заложником успех украинской железной дороги. Для меня важно, чтобы украинская железная дорога была успешной", - подчеркнул глава правительства.

"Как премьер-министр я сделаю все для того, чтобы украинская железная дорога была успешной. Я думаю, что это то, что должно нас объединять", - подчеркнул Владимир Гройсман.

"Надо развиваться, работать на Украину, и делать это вместе, а разногласия оставляйте дома", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что правительство приняло решение о подчинении "Укрзализныци" Кабинету Министров и пообещал его подписать.

"Что бы я хотел сегодня поддержать - это развитие "Укрзализныци". Эта компания - одно из крупнейших государственных предприятий. Здесь важно, чтобы каждое действие менеджмента было открытым, публичным качественным. Тогда будет успех", - отметил ранее Владимир Гройсман.

Глава правительства отметил, что у Министерства инфраструктуры остается контроль над компанией, так как первый заместитель министра является председателем Наблюдательного совета "Укрзализныци": "Вы как Министерство инфраструктуры можете абсолютно полностью готовить нормативные акты, быть регуляторами всей инфраструктуры страны", - отметил Владимир Гройсман, обращаясь к Владимиру Омеляну.

В то же время премьер-министр отметил, что перед руководством "Укрзализныци" стоит много задач, которые надо решить в среднесрочной перспективе. Но за один день их решить крайне трудно, отметил Владимир Гройсман.

Так, по его словам, "не успел Бальчун выйти на работу, ему уже надели на голову проблему 20 лет, что нет вагонов в Украине. Что, они за 2 месяца исчезли? Я думаю, раньше", отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул профессионализм нового руководителя ПАО "Укрзализныця", который имел соответствующий предыдущий профессиональный опыт. Он также поблагодарил руководство "Укрзализныци" за нормальное окончание компанией 2016 года.

Владимир Гройсман подчеркнул, что компания годами служила кормушкой для коррупционеров. За 25 лет независимости были лишь отдельные годы, когда "Укрзализныця" развивалась.

Так, после введения государственных закупок через систему ProZorro было уже сэкономлено 500 млн. грн. - "это все то, что постоянно расходилось по карман. Поэтому и так трудно сегодня и менеджмента, и наблюдательному совету бороться, потому что каждый раз приходится кому-то давать по рукам, ликвидировать какие-то схемы".

Глава правительства убежден, что план реформирования компании на 2017 год, который ставит перед собой наблюдательный совет и правление, является абсолютно реальным.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.