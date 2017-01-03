В аэропортах США из-за компьютерного сбоя образовались огромные очереди

03.01.2017, 12:11

Сбой в компьютерных системах Таможенной и пограничной службы США негативно отразился на работе некоторых американских аэропортов, где выстроились огромные очереди из пассажиров, возвращавшихся после новогодних праздников. Об этом сообщили представители аэропортов.

В заявлении ведомства говорится о возникновении временной проблемы, описанной, как "технологический сбой" в некоторых точках въезда.

Никакой информации о причинах сбоя не сообщалось. Также неизвестно, мог ли он быть вызван хакерской атакой.

От сбоя пострадали аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами, Бостона и Атланты, сообщили власти. Об этом сообщает "Голос Америки".