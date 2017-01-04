Правительство согласовало упрощенное прохождение таможенных процедур для пассажиров поезда Киев - Львов - Перемышль

04.01.2017, 13:46

Накануне нового года Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение N 1016-р от 23.12.2016 "О проведении эксперимента относительно осуществления пограничного и таможенного контроля в электропоезде "Интерсити+".

Распоряжением предусмотрена проработка всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и в обратном направлении.

"Оперативное утверждение этого документа - яркий пример того, что бюрократия исчезает, когда речь идет о комфорте украинцев, ведь теперь время в пути почти на час уменьшилось - до 6 часов 40 минут. Также поддержка правительства указывает на то, что ПАО "Укрзализныця" движется в верном направлении, динамично развивается в пользу Украины и украинцев", - сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО "Укрзализныця" Игорь Романкив.

"Но скорость таможенного и пограничного контроля зависит не только от железнодорожников и чиновников. От пассажиров это также зависит, ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу", - добавил Игорь Романкив.

23 декабря 2016 года первый рейс совершил новый скоростной поезд Интерсити+ N 705/706 Киев - Львов - Перемышль. По данным железнодорожников, он быстро становится популярным среди пассажиров. Так, вчера, 3 января 2017 года, поездом N 705/706 воспользовалось 360 пассажиров, и их количество постоянно растет. "На 8 января уже выкуплено 560 мест. Следовательно, уже можно говорить практически о стопроцентной заполненности поезда. Такие цифры указывают, что Укрзализныця создала хороший и востребованный продукт для пассажиров, что будет знаменовать собой новую страницу в железнодорожных пассажирских перевозках", - отметил Игорь Романкив.

Инф. Министерства инфраструктуры Украины.