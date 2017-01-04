В Лас-Вегасе представили новый самоуправляемый электромобиль, быстрее Tesla

04.01.2017, 16:38

Одним из хитов на проходящей в Лас-Вегасе ежегодной выставке потребительской электроники (CES) стал самоуправляемый электромобиль FF91, представленный стартапом Faraday Future.

Компания заявляет, что скорость разгона их машины быстрее, чем у любого другого имеющегося на рынке электромобиля, включая модель S компании Tesla. На предзаписанном рекламном видеоролике видно, что FF91 развивает скорость до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,39 секунд. Самая быстрая модель Tesla во время той же презентации показала скорость разгона в 2,5 секунд.

Правда, у компании Faraday Future возникли финансовые трудности, а кроме того, по словам одного из экспертов, представителям стартапа пришлось столкнуться со скепсисом профессионалов рынка после неудачной презентации на прошлой выставке в Лас-Вегасе. Тогда во время своей первой пресс-конференции представители компании не смогли досконально объяснить, на чем, собственно, работает их модель FF91.

В этом году во время демонстрации в реальном времени тоже произошел небольшой конфуз. Когда китайский миллиардер Цзя Юэтин, инвестировавший в Faraday Future, попытался показать, как электромобиль паркуется, FF91 остался неподвижным. "Похоже, он сегодня немного ленится", - попытался отшутиться вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон. Со второй попытки электромобиль смог припарковаться.

Компания Faraday Future планирует выпустить свой электромобиль на рынок в 2018 году. Для оформления предзаказа клиент должен заплатить залог в размере $5 тыс.

Потенциальным покупателям объявили, что они смогут подсоединиться к своему электромобилю через виртуальную учетную запись, FFID. Таким образом, как объяснил Ник Сэмпсон, можно будет со своего компьютера "делиться" с электромобилем разной информацией, например, планом маршрута или фильмами.

Несмотря на большие ожидания, компания испытывает финансовые трудности. В ноябре Faraday Future подтвердила, что работа огромного завода в Лас-Вегасе, где, благодаря инвестициям компании Цзя Юэтина LeEco, должен был производиться электромобиль, приостановлена. По информации агентства Bloomberg, примерно в то же время Цзя Юэтин уведомил сотрудников LeEco о пошатнувшемся финансовом положении компании.

С того момента, когда год назад Faraday Future впервые представила свой электромобиль на выставке в Лас-Вегасе, компании приходится сталкиваться со скептицизмом, говорит аналитик Майк Рамзи. "Даже если все идет замечательно, стартапам, производящим автомобили, очень непросто, особенно если вы пришли на этот рынок из индустрии технологий", - объясняет Рамзи.

Посмотрев презентацию FF91 в этом году, Рамзи сказал, что не уверен в том, что Faraday Future может уже сейчас стать серьезным игроком на рынке. "Похоже, их разработка все еще в стадии фантазии, а не реальности", - прокомментировал он. "Этому электромобилю необходима батарейка в 130 киловатт, а это очень дорого и тяжело по весу", - говорит эксперт.

Во время презентации глава Faraday Future Питер Савагьян объяснил, что электромобиль FF91 будет заряжаться от батарейки, совместимой с разными электрическими эталонами. Он добавил, что одной зарядки хватит на 775 км при скорости в 88 км в час.

До прихода в Faraday Future Питер Савагьян 18 лет был главным инженером General Motors.

В целом эксперты предсказывают, что потребительский интерес к электромобилям будет только расти в ближайшие годы. "По нашим оценкам, к 2020 году один из 10 автомобилей будет электрическим или гибридом", - сказал аналитик из компании Futuresource Саймон Брайант.

Один из главных соперников Faraday Future - компания Tesla. "Tesla стала синонимом качественного электромобиля, при этом компания продолжает постоянно развиваться и изобретать", - говорит Брайант. "Конкурировать с компанией Tesla сложно, но в целом рынок электромобилей выиграет от появления здоровой конкуренции", - резюмировал эксперт. Об этом сообщает ВВС.