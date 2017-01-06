6 января в Одесской и Николаевской областях введено ограничение движения автотранспорта

06.01.2017, 14:47

С 8:00 6 января, по информации Укравтодора, в связи с ухудшением погодных условий (снегопады, метели, порывы ветра 15-22 м/с, резким снижением температуры воздуха до -17°С) и с целью недопущения заторов в движении и оперативной расчистки дорог от снега, в Одесской области временно ограничено движение крупногабаритного транспорта на всех автодорогах общего пользования.

В Николаевской области с 08:00 6 января временно ограничено движение крупногабаритного транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 55+550 (от границы с Одесской обл.) - км 177+531 (до границы с Херсонской обл., подъезд к п. Березанка, км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14 - км 4+40 (до перекрестка улиц в п. Березанка) и Нечаянное - Очаков, км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) - км 36 + 900 (до перекрестка с автодороги Т- 15-07 на выезде из г. Очаков).

ГСЧС обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от пользования собственным автотранспортом.

Инф. пресс-службы ГСЧС Украины.