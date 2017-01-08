Состояние аварийности и ограничения движения на автодорогах Украины

08.01.2017, 10:04
фото: mvs.gov.ua

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан.

Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

По состоянию на 9:00 движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

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