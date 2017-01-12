В Украине запретили российский телеканал "Дождь"

12.01.2017, 13:39

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям законодательства Украины.

Как сообщает "Телекритика", Нацсоветом было зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона "О рекламе". К тому же, по словам главы Нацсовета Юрия Артменеко, были зафиксированы нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"В частности, телеканал транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины", - сказал Артеменко.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что телеканал гарантировал соблюдение украинского законодательства, однако на практике этого не произошло.

Нацсовет дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой. Об этом сообщает Эсспресо TV.