Телеканалу "112 Украина" отказали в переоформлении лицензии

24.01.2017, 16:57

Телеканалу "112 Украина" пока отказали в переоформление лицензии на вещание из-за непрозрачной структуры собственности. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

"Телеканал "112 Украина" обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. Решение это обжаловано. Они сделали такую кольцевую структуру собственности, как змея, хватающая себя за хвост. И они друг у друга владеют собой", - говорит Фещук. Таким образом конечного владельца телеканала не обнаружено. Об этом сообщает Эсспресо TV.