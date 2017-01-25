Суд в Москве вновь оставил украинского журналиста Романа Сущенко под арестом

25.01.2017, 15:22

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест подозреваемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года. Об этом его адвокат Марк Фейгин сообщил в Twitter.

Защитник добивался, чтобы Роману Сущенко заменили содержание под стражей на домашний арест, однако суд не согласился на это.

Собственный корреспондент государственного агентства "Укринформ" во Франции Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже.

ФСБ России утверждает, что Роман Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинское ведомство эти заявления отрицало.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О нападения на журналистов и свободу слова в Европе", в которой призвала Россию освободить Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, а также снять обвинения в "сепаратизме" против журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены. Об этом сообщает ВВС Украина.