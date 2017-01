Трамп назвал The New York Times фейковыми новостями

29.01.2017, 13:06

Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал издание The New York Times фейковыми новостями, а также раскритиковал редакционную политику этого издания и газеты The Washington Post.

"Неудачники из The New York Times были неправы относительно меня с самого начала. Говорили, что я проиграю праймериз, потом на всеобщих выборах. Фейковые новости! Новости обо мне в The New York Times и The Washington Post были настолько лживыми и злобными, что как раз время извиниться перед своими подписчиками и читателями", - написал Трамп.

Президент США также добавил, что указанные издания не меняют свою политику в отношению него, и он считает это нечестным.

27 января главный стратегический советник администрации президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал основные СМИ страны "оппозиционной партией" и призвал их помалкивать.

Ранее представители СМИ США обратились к Трампу с открытым письмом, заявив о том, что усложнение отношений между его администрацией и журналистами никому не пойдет на пользу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.