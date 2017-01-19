Сегодня зарегистрировано ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"

19.01.2017, 16:39

19 января 2017 года зарегистрировано юридическое лицо ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ). Об этом сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ Александр Харебин в Facebook.

"Регистрация ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" состоялась. Это победа команды и людей, которые в очень кислой среде не сломались и устояли", - отметил он.

Учредителем является государство в лице Кабинета Министров. Уставный капитал составляет 2,54 млрд. гривен. Об этом сообщает ForUm.