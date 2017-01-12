Гендиректор "Дождя" Синдеева прокомментировала запрет трансляции телеканала в Украине

12.01.2017, 13:49

"Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение", - заявила гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева.

По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание "Дождя" на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству "Дождь" не получал.

Кроме того Синдеевой отметила, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. "В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", - уточнила Синдеева.

"Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции", - добавила она.

Телеканал "Дождь" ва Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает телеканал "Дождь".