Состояние аварийности и ограничения движения на автодорогах Украины

12.01.2017, 15:51

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибло трое и травмировано 59 граждан. Критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины.

Так, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.

Движение транспорта остается ограниченным в Одесской области на трассе М-15. Кроме того, введено ограничение для движения транспорта на трассах Р-71 и Р-55. Также ограничено движение грузового транспорта в Ивано-Франковской области на трассе Н 09.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.