Власти Франции заподозрили Renault в манипуляциях с показателями экологических тестов

14.01.2017, 11:04

Французские власти приступили к расследованию в отношении автоконцерна Renault, заподозрив его в занижении показателей вредных веществ в выхлопах некоторых моделей машин с дизельными двигателями. Об этом сообщила парижская прокуратура 13 января. Концерн, в свою очередь, отверг все обвинения, подчеркнув, что соблюдает французское и европейское законодательство.

Начало полноценного расследования стало результатом предварительной проверки, которую проводил департамент по борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции. Расследование комиссии показало, что выборы оксидов азота в ряде моделей Renault существенно превышает норму при обычных условиях движения, отмечает "Интерфакс". Ведомство передало итоги своей работы прокуратуре в ноябре 2016 года.

Накануне стало известно, что Агентство по защите окружающей среды (EPA) в США заподозрило итальянско-американский концерн Fiat Chrysler в установке на автомобили программного обеспечения, которое позволяло манипулировать вредными выбросами, как в случае Volkswagen. Глава концерна Серджио Маркионне в ответ на эти обвинения заявил, что тот, кто сравнивает их с VW, "явно курил что-то нелегальное". Об этом сообщает Deutsche Welle.