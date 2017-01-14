Движение грузового транспорта ограничено в двух областях Украины

14.01.2017, 15:52

Ограничения касаются движения грузового транспорта на нескольких автодорогах на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в частности, на перевалах в Карпатах.



В связи с непогодой, в Закарпатской области введено ограничение на движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения общего пользования. Также на территории Ивано-Франковской области для этой категории транспорта ограничено движение при въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и вузовских (автодорога Р 21 Долина-Хуст) перевалов.



Кроме того, ограничения движения введены на автодорогах М-06, М-08, М-23, Н-13, Р-55, Р-54 и Р-21.



Полиция обращается к водителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.



На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.