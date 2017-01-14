На Закарпатье отменено ограничение движения большегрузных транспортных средств

14.01.2017, 18:29

Ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах общего пользования государственного значения в пределах Закарпатской области отменено. Об этом со ссылкой на данные по состоянию на 16:15 сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"Пробок и пострадавших из-за непогоды не зафиксировано. Спасатели ГСЧС продолжают оказывать помощь водителям в буксировке транспортных средств, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие участки на автодорогах", - говорится в сообщении.

Также спасатели сообщили, что в 16:45 произошел сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района. В результате происшествия травмированных и погибших нет. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги.

Обесточенным остается 31 населенный пункт. Об этом сообщает УНИАН.