Геращенко: В России не работает ни один украинский телеканал

14.01.2017, 18:41

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко раскритиковала международные журналистские организации и ОБСЕ за отсутствие реакции на недопуск украинских каналов в российское медиа-пространство. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Ни один. Почему это никогда не волновало и не волнует ни уважаемую Дуню Миятович (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) и ОБСЕ, ни одну международную журналистскую организацию", - написала Геращенко.

Она обратила внимание на то, что в РФ проживает большая украинская диаспора, насчитывающая миллионы людей, десятки тысяч украинцев там работают, сотни выехали в результате развязанной РФ агрессии в Донбассе.

Она также отметила, что украинские телеканалы блокируются в оккупированном Донбассе и Крыму.

"Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушения свободы слова на оккупированных территориях не входят в различные мониторинги, в т. ч. СЕ и т. д., потому что, мол, туда не пускают мониторинговые миссии, а следовательно, информации не может быть в отчетах", - пишет она.

Вице-спикер подчеркнула, что все иностранные телеканалы, которые вещают в Украине, должны придерживаться ее законодательства.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь". Такое решение было принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы, уточнил в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.