Состояние аварийности на автодорогах Украины

15.01.2017, 12:29

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы - 66. Критический уровень аварийности - в пяти областях, напряженная обстановка - в еще пяти регионах.

Критическая по уровню аварийности ситуация - в Закарпатской, Ивано- Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Увеличенная схема - в официальном профиле Национальной полиции в сети "Facebook".

Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.