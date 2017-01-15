Геращенко обратила внимание ОБСЕ на отсутствие украинских телеканалов в РФ

15.01.2017, 13:08

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко обратила внимание ОБСЕ и других международных организаций на отсутствие украинских телеканалов в РФ.

Об этом говорится в сообщении Геращенко на его странице в Facebook.

"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Ни один. Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни многоуважаемую г-жу Дуню Миятович (представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы), ни одну международную журналистскую организацию", - написала она.

Геращенко отметила, что в РФ проживают миллионы украинцев, которые имеют право на украинский язык и украинские телеканалы, но их нет ни на одном кабельном канале.

"Так же блокируются украинские телеканалы на оккупированном Донбассе и в Крыму. Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги, в том числе Совета Европы, поскольку, мол, туда не пускают мониторинговые миссии, а значит, информации не может быть в отчетах", - подчеркнула она.

"А относительно присутствия иностранных телеканалов в украинском медиа- пространстве, то какую бы страну ни представляли эти телеканалы - они должны придерживаться украинского законодательства, если ретранслируются в Украине. Крым - это Украина", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 12 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно исключил телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить этот российский телеканал другим.

Как объяснил член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал регулярно нарушал украинское законодательство в вопросе Крыма.

"Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России", - отметил Костинский. Об этом сообщает УНИАН.