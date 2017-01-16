Нацсовет отреагировал на скандал с российской версией "Битвы экстрасенсов" на СТБ

16.01.2017, 15:29

Национальный совет на заседании в четверг, 19 января, намерен рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала СТБ передачи "Битва экстрасенсов" производства канала "ТНТ", в которой принимали участие российские военные. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регуляторного органа было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала СТБ записан. На трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию", - отмечается в сообщении.

На очередном заседании Нацсовет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, вечером 15 января телеканал СТБ транслировал шоу "Битва экстрасенсов" с участием российского военного, который "служил" в Украине. Участие в шоу приняли 6 мужчин, одетых в камуфляж. Один из них заявил, что "недавно служил на Украине", где над ним "издевались, заставляли могилу себе копать".

В украинской версии эфира его слова о том, что он "служил в Украине" не показали.

Глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский извинился за появление в эфире телеканала российской версии проекта. Об этом сообщает ForUm.