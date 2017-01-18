Кистион рассказал о планах относительно модернизации подвижного состава "Укрзализныци"

18.01.2017, 13:17

В течение этого года ПАО "Укрзализныця" планирует провести значительную модернизацию и ремонт подвижного состава, а также закупить около 50 новых отечественных вагонов. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время запуска нового скоростного поезда "Ночной экспресс" N149 Киев - Ивано-Франковск.

"В 2017 году планы "Укрзализныци" и правительства достаточно амбициозные. В первую очередь мы вместе с Министерством инфраструктуры планируем увеличить инвестиции в повышение сервиса, повышение качества подвижного состава. В течение 2017 планируем заказать у украинского производителя строительство не менее 50 вагонов, провести модернизацию не менее 200 вагонов, отремонтировать не менее 2 тысяч вагонов", - отметил Владимир Кистион.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что реализация этих планов - это не только улучшение сервиса для пассажиров, но еще и перспективы для отечественного производителя, увеличение доходов и повышение стабильности работы украинской железной дороги.

Владимир Кистион также поздравил "Укрзализныцю" с положительным завершением 2016 года.

"Хочу поблагодарить руководство и коллектив украинской железной дороги, поскольку по результатам 2016 года "Укрзализныця" впервые, по крайней мере за последние два года, работает прибыльно. Это тот положительный момент, который дает уверенность, что мы движемся в правильном направлении", - отметил Владимир Кистион.

Он отметил, что только совместными усилиями как депутатского корпуса, так и Министерства инфраструктуры и руководства "Укрзализныци" возможно выполнить те задачи, которые являются актуальными на сегодняшний день.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.