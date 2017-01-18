Парламентский телеканал "Рада" начал вещание в цифровом формате DVB-T на 43 канале (650 МГц)

18.01.2017, 13:36

Государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" начало наземное цифровое эфирное вещание в формате DVB-T на 43 канале (650 МГц).

Вещание телеканала стартовало с 1 января 2017 года. Эфир уже доступен в цифровом формате для зрителей Киева и Киевской области. В дальнейшем в планах телеканала - начать вещание в "цифре" на всю территорию Украины.

Парламентский телеканал "Рада" продолжает вещать в кабельных сетях и на спутнике. С 30 января 2017 года вещание телеканала "Рада" будет происходить по новым параметрам: спутник ASTRA-4A, частота сигнала приема 12072 МГц, поляризация вертикальная, рабочий транспондер 4.219.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.