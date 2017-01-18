Житомирская область получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта

18.01.2017, 14:35

Сегодня Житомирщина получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта по реконструкции участка на трассе Киев-Чоп общей стоимостью 1009 млн. грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам заседания КМУ.

Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло соответствующее решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129+600 - км 151+73.

Автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входящей в международный транспортный коридор Критский N3 и национальный Европа-Азия, которая обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.

