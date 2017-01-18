18.01.2017, 15:34

Лоукостер Wizz Air не планирует возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина", однако с апреля будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого. Об этом на пресс-конференции заявил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

"Сейчас я и наша команда гордимся, что мы можем возобновить свою деятельность", - заявил Джонс.

Он отметил, что начиная с августа - в Киеве добавляется еще один самолет. "Мы будем формировать посадочную базу на 750 тысяч мест в год", - заявил Джонс.

"Это нам позволит увеличить количество персонала на 36 дополнительных мест, а в целом добавляется около 500 дополнительных мест. Мы официально сообщаем, что восстанавливаем нашу деятельность и с апреля запускаем новый маршрут Львов-Вроцлав", - сказал Джонс.

"Пассажиры смогут пересаживаться на 9 других направлений из Вроцлава. Также, из Киева будут летать новые рейсы в Варшаву, Нюрнберг и Копенгаген. В целом Wizz Air открывает 4 рейса", - подытожил он.

Относительно украинской дочки Джонс сказал: "2 года назад мы прекратили деятельность "Визз Эйр Украина" и не планируем возобновлять деятельность этой компании".

"Будем развивать "Визз Эйр Венгрия", развивая рабочие места и для украинцев", - добавил Джонс.

В ноябре Wizz Air начал выполнять полеты по двум новым маршрутам из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша).

Ранее Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу.

С 20 апреля "Визз Эйр Украина", прекратила свою деятельность. При этом авиакомпания не прекратила выполнять рейсы в Украину. Об этом сообщает "Украинская правда".