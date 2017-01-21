В киевских маршрутках подорожает проезд

21.01.2017, 15:17

Киевская городская государственная администрация предупреждает о подорожании проезда в маршрутных такси частных перевозчиков на 1 гривну. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше. В то же время тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остается неизменной", - сказано в нем.

В департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, что должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине.

Киевская областная государственная администрация просит перевозчиков обосновать существенное подорожание проезда в маршрутных такси областных маршрутов.

С начала нового года увеличилась стоимость проезда из Киева в ближайшие пригороды столичной области. Об этом сообщают "Українські Новини".