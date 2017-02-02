Порошенко заявил, что намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

02.02.2017, 09:28

Президент Петр Порошенко намерен провести в Украине референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. Об этом заявил украинский лидер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном сегодня, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost.

Порошенко заявил о "необходимости НАТО" и сообщил, что, если украинцы проголосуют за вступление страны в альянс, он сделает все возможное для этого. "4 года назад, лишь 16% жителей поддерживали вступление в НАТО. Сейчас таких - 54%", - сказал Президент Украины.

Помимо этого Порошенко подчеркнул, что "гордится" быть Президентом страны, в которой более 70% жителей поддерживают Евросоюз. "Во времена Brexit и правых популистов это впечатляет", - заметил он. Порошенко считает, что Украина находится на правильном пути для выполнения условий, требуемых при вступлении в ЕС.

Глава украинского государства также высказал мнение, что Евросоюзу следует бороться с правым популизмом, создавая противовес пропаганде, которая в том числе идет из России. Порошенко предположил, что для ЕС было бы правильным шагом основать при участии ряда стран русскоязычный телеканал, который был бы для европейских избирателей, родившиеся в странах СССР, альтернативным источником информации.

Кроме того Петр Порошенко назвал и Ангелу Меркель, и ее соперника в борьбе за пост канцлера Мартина Шульца "блестящими" политиками. "Я буду уважать выбор немецкого народа, пока они не проголосуют за популистов", - добавил украинский Президент.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".