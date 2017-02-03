Оперативная сводка штаба АТО на утро 3 февраля: за сутки 114 обстрелов, 4 украинских военных погибли

03.02.2017, 09:26

За сутки 2 февраля в зоне АТО зафиксировано 114 обстрелов российско-оккупационных войск, в результате которых 4 украинских военных погибли, 17 - ранены. Об этом сообщил сегодня, 3 февраля, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.



По данным штаба АТО, на Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому - 122 миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Песках - минометы различных калибров.



На Мариупольском направлении по нашим позициям в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки огонь вели РСЗО БМ-21 "Град". 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы, сообщил Л. Матюхин.



На Луганском направлении - из 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку, отметили в штабе.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".