В Киеве произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина

03.05.2017, 15:37

В Киеве двое мужчин в шлемах, угрожая пистолетом и гранатой, ограбили ювелирный магазин в одном из торговых центров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено, что нападавших было двое, одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков", - рассказали правоохранители.

Как отмечается, сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает Эсспресо TV.