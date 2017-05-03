В Киеве произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина

В Киеве двое мужчин в шлемах, угрожая пистолетом и гранатой, ограбили ювелирный магазин в одном из торговых центров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Предварительно установлено, что нападавших было двое, одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков", - рассказали правоохранители.
Как отмечается, сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает Эсспресо TV.