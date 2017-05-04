В Харьковской области во двор дома бросили две гранаты

04.05.2017, 13:05

На Харьковщине в пгт Близнюки неизвестные бросили две гранаты во двор местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Женщина сообщила в полицию о том, что около 21:40 3 мая минут она услышала два мощные хлопки от взрывов неустановленных предметов.

"В ходе осмотра с места происшествия сотрудниками взрывотехнического управления харьковской полиции и территориального отдела полиции были изъяты металлические обломки от двух гранат "Ф-1", фрагменты запалов с предохранительными рычагами", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершения этого преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Харькове в окно аптеки бросили гранату. Согласно сообщению, инцидент произошел утром на улице Салтовского шоссе. Злоумышленник повредили окно аптеки, однако никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители изъяли детонатор от гранаты РГД-5. Об этом сообщает УНИАН.

