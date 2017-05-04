В Киеве совершено убийство заведении быстрого питания McDonalds в Киеве

04.05.2017, 15:10

Киевские полицейские разыскивают подозреваемого в непредумышленном убийстве мужчины в заведении быстрого питания McDonald's возле станции метро Минская. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции в Facebook.

В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте. Инцидент произошел еще 29 апреля, однако видео обнародовали лишь 3 мая.

Начато уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что у заведения быстрого питания лежит человек без признаков жизни. На момент прибытия следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть мужчины", - рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что один мужчина сделал другому замечание из-за того, что он курил в неположенном месте и ругался на прохожих.

"В результате между незнакомцами завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил мужчину в лицо - и тот упал на асфальт", уточнили в полиции.

Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительному заключению медиков, 34-летний киевлянин умер в результате черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 - убийство по неосторожности - Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет ограничением свободы или лишения свободы на тот же срок. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.