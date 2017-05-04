В Киеве обстреляли маршрутный автобус с пассажирами

04.05.2017, 17:00

В Киеве маршрутный автобус с 15 пассажирами обстреляли из, вероятно, пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"Водитель автобуса сообщил правоохранителям о звуке хлопков, которые он услышал во время рейса. На автобусной остановке мужчина решил проверить транспортное средство, и заметил на пяти окнах повреждения небольших размеров", - говорится в сообщении.

В автобусе находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Правоохранители выяснили, что, вероятно, повреждения вызваны выстрелами из пневматического оружия.

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства и опрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе столицы злоумышленник угнал водовоз, когда его водитель остановился и вышел из машины, чтобы дать пояснения полиции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.