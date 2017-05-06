В территориальных водах Венгрии на Дунае столкнулись два украинских судна

06.05.2017, 14:18

На реке Дунай, в территориальных водах Венгрии столкнулись два судна, принадлежащих Украинскому Дунайскому пароходству. Как сообщили в пресс-службе УДП, столкновение произошло 5 мая на 1730 км реки Дунай.

"При расхождении теплоход "Иркутск" левым бортом (секции УДП-442) его каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия", - сообщили в пресс-службе.

В результате произошедшего загрязнения окружающей среде и водотечности корпусов нет, суда не потеряли мореходных свойств. Жертв нет.

В настоящее время расследованием инцидента занимается венгерская власть.

Кроме того, в УДП отметили, что, согласно "Инструкциии по действиям должностных лиц в аварийных ситуациях", с момента получения информации о ЧП в пароходстве работает аварийный штаб. Последний координирует действия по минимизации потерь, обеспечение завершения текущего рейса теплохода "Молдова", а также дальнейшего аварийного ремонта судна и секции УДП-442.

Также отмечается, что на пассажирском теплоходе "Молдавия" экскурсионная программа рейса выполняется в штатном режиме.

Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Об этом сообщает УНИАН.