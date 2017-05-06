В Ганновере эвакуируют 50 тысяч человек для обезвреживания пяти бомб времен Второй мировой

06.05.2017, 14:20

В Германии в городе Ганновер эвакуируют 50 тыс. человек, чтобы обезвредить пять бомб времен Второй мировой войны.

Таким образом, операция затронет десятую часть населения города и станет второй крупнейшей в Германии.

Для эвакуированных жителей организуют бесплатное питание и культурную программу. Предположительно, люди смогут вернуться в свои дома к вечеру.

Самая большая эвакуация, связанная с бомбами времен войны, произошла в прошлом году в Аугсбурге. Тогда около 54 тыс. человек были эвакуированы после того, как в ходе строительных работ была обнаружена бомба весом 3,8 тонны. Об этом сообщает ВВС Украина.