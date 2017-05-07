WikiLeaks нашла "российский след" в утечке переписки Макрона

07.05.2017, 12:13

Известный разоблачительный сайт WikiLeaks заявил, что в утекшей в сеть переписке предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона многократно упоминается имя сотрудника российской компании.

Речь идет о некоем Рошке Георгии Петровиче - сотруднике подрядной компании правительства России в сфере безопасности "Эврика", сообщила WikiLeaks в Twitter в воскресенье, 7 мая.

Имя Рошки девять раз появляется в архиве xls-_cendric.rar. По сообщению WikiLeaks, Георгий Рошка работает в компании, "получившей лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны". На сайте "Эврики" указано, что она с 1990 года производит вычислительную технику, а также является крупнейшим поставщиком решений в области информационных технологий. Среди ее постоянных клиентов - министерство иностранных дел России, Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба, Центральный банк, Госнаркоконтроль, Пенсионный фонд, Счетная палата и другие.

В ночь на 6 мая - за сутки до второго тура президентских выборов во Франции - на сайте Pastebin были опубликованы девять гигабайтов документов команды Макрона. В штабе кандидата считают, что они стали жертвой скоординированной хакерской атаки.

Ранее Россию уже обвиняли в кибератаках в США с целью дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США в январе заявили, что атаки осуществлялись по приказу президента России Владимира Путина. Россия отвергает эти обвинения.

Между тем сотрудник нью-йоркской IT-компании Flashpoint Виталий Кремез в интервью агентству Reuters заявил, что проведенное им расследование хакерской атаки на штаб Макрона позволяет заключить, что за ней стоит хакерская группа АРТ 28. Ее считают рукой Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Об этом сообщает Deutsche Welle.