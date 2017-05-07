ГПУ: Семья Януковича украла приблизительно один госбюджет Украины

07.05.2017, 13:14

По оценкам Генеральной прокуратуры Украины, "команда" беглого экс- президента Виктора Януковича за 2,5 года украла приблизительно один государственный бюджет страны - около $40 млрд.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в эфире канала UMN.

"Преступная организация включала в себя несколько групп влияния. По версии следствия, их сегодня насчитывается семь. Мы детально исследовали преступную деятельность одного из семи крыл этой преступной группы...Это крыло, действовавшее под "крышей" Курченко, Клименко..", - сообщил также зампрокурора.

По словам Енина, указанные лица контролировали сферы народного хозяйства Украины.

5 мая Оболонский районный суд Киева опубликовал на своем сайте повестку обвиняемому в государственной измене Виктору Януковичу на заседание по его делу, которое должно состояться 18 мая. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.