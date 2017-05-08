В Ганновере обезврежены три бомбы времен Второй мировой войны

08.05.2017, 11:15

В Ганновере обезврежены три неразорвавшиеся авиабомбы времен Второй мировой войны.

При этом одна из них выведена из строя с помощью гидроабразивной резки, сообщила 7 мая администрация города. Детонатор на ней был поврежден настолько, что ее нельзя было обезвредить обычным способом. Поэтому бомбу разрезали на части сильной струей воды.

В связи с саперными работами в этот день прошла одна из крупнейших эвакуаций со времен Второй мировой войны. Около 50 тысяч человек, проживающих в районах Фаренвальд, Лист и Нордштадт, были вынуждены покинуть свои дома.

Авиабомбы времен Второй мировой войны были обнаружены в ходе проверки строительного участка в районе Фаренвальд. Сначала предполагалось, что здесь находится 13 неразорвавшихся бомб, однако впоследствии речь шла о пяти, однако в итоге подтвердилось наличие лишь трех бомб.

Жители Фаренвальда и окрестных районов были предупреждены о предстоящей эвакуации еще в середине апреля. Администрация Ганновера позаботилась о том, чтобы эвакуированным жителям было чем заняться. Им предоставили бесплатный вход в музеи, кино и бассейны. В школах были организованы временные лагеря. В операции по обезвреживанию бомб участвуют более 2400 пожарных, полицейских и спасателей. Об этом сообщает Deutsche Welle.