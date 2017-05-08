ДТП на трассе Одесса-Мелитополь: 5 человек погибли

08.05.2017, 11:33

На 38 км автодороги Одесса-Мелитополь, между селами Визирка и Ольшанка, 7 мая около 17.32 два легковых автомобиля перевернулись в кювет. В результате ДТП погибли 5 человек. Об этом сообщает управление ГСЧС в Одесской области.

Спасателям пришлось доставать 5 погибших с Daewoo Lanos с помощью гидравлических инструментов.

В результате аварии также пострадали водитель и пассажир AUDI A6, которых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Об этом сообщает ICTV Факти.