В Киеве оперативники полиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Коста"

11.05.2017, 11:27

Гражданин республики Грузии Леван Цинцадзе был "коронован" в 2012 году на территории Греции и получил прозвище "Коста". Сегодня, 11 мая, его выдворили за пределы Украины с запретом въезда в государство сроком на три года.

Сотрудниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на территории столицы задержан грузинский "вор в законе" Леван Цинцадзе по прозвищу "Коста". Он был "коронован" в 2012 году при поддержке влиятельного "вора в законе" Важи Биганишвили по прозвищу "Важа Тбилисский". "Коронация" состоялась в 2012 году на территории Греции.

Согласно данным Международной организации уголовной полиции Интерпол, гражданин Цинцадзе был арестован на территории Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж из квартир граждан.

Общественная опасность от пребывания Цинцадзе на территории Украины заключается в попытке установить контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления.

Вчера, 10 мая, "вора в законе" принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на территорию государства сроком на три года.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.