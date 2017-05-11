11.05.2017, 11:44

В Киеве задержали троих человек, которые, угрожая расправой, требовали у предпринимателя 1,3 млн долларов, чтобы якобы дать взятку генпрокурору. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ГПУ Украины Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой совместно с Уголовным розыском Нацполиции Киева задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством с бизнесмена", - написал он.

По словам Луценко, два адвоката и один подсудимый по статье об умышленном убийстве гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 млн. долларов для передачи якобы лично ему и угрожали всем - от наезда на бизнес до физической расправы.

"Спасибо предпринимателю за доверие. Именно его сообщение стало началом конца этой криминальной группы. Если еще кто-то сталкивается с поборами в пользу прокуроров любого уровня - обращайтесь, браслетов хватает", - добавил генпрокурор. Об этом сообщает ТСН.