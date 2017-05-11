За время проведения "Евровидения-2017" за помощью к полиции обратились 12 иностранцев

11.05.2017, 16:52

Правоохранители работают на недопущение противоправных действий в отношении гостей и участников песенного конкурса. Об этом сегодня, 11 мая, на заседании Кабинета Министров Украины сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, для осуществления мер безопасности в локациях проведения песенного конкурса привлечены почти 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Среди них подавляющее количество - это полицейские, а также 3,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

Усилия правоохранителей направлены на обеспечение безопасности гостей и участников "Евровидения", а также на недопущение совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

"На данный момент грубых нарушений публичного порядка, связанных с проведением песенного конкурса, не допущено", - подчеркнул Сергей Князев.

По его словам, в настоящее время в полицию с заявлениями о незначительных имущественных преступлениях обратились 12 иностранных гостей международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

"Всего за помощью в полицию обратилось 12 иностранцев. То есть 12 фактов. В основном они становились жертвами незначительных имущественных преступлений: 8 краж (там украли 200 гривен, там - мобильный телефон, там - планшет, но большинство из них раскрыты), 2 мошенничества и 2 несчастных случая", - отметил Сергей Князев, добавив, что сейчас безопасность гостей "Евровидения-2017" является приоритетной задачей в работе Национальной полиции Украины на ближайший период.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.