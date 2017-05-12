Правительство присудило Премию имени Леси Украинки авторам лучших произведений для детей и юношества

12.05.2017, 09:50

11 мая правительство приняло постановление о присуждении Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества за 2016 год в трех номинациях.

В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" премия присуждена писательнице, заслуженному деятелю искусств Украины Анне Чубач за книги "Малюємо, читаємо, пишемо"" и "Українчики ідуть!". Анна Чубач - автор около 60 книг для взрослых и детей, более 300 лирических песен, музыкальной азбуки "Алфавітні усмішки", композитором которой является Александр Билаш, и многих иллюстрированных оригинальных азбук. Ее стихи уже более 15 лет используются как учебный материал в школьных учебниках Украины.

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" лауреатом премии имени Леси Украинки за 2016 год стал художник-график, иллюстратор Арсен Джаникьян за художественное оформление серии сказочных повестей о Мэри Поппинс английской писательницы Памелы Трэверс (издательство "Рідна мова"). Арсен Джаникьян - член Национального союза художников Украины, Союза дизайнеров Украины, участник всеукраинских и международных художественных выставок. Книжной графикой занимается с 1990 года. Сотрудничал со многими украинскими издательствами, создал немало прекрасных иллюстраций к детским книгам.

В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" премия присуждена творческому коллективу кинокомпании "Укркіно" в составе автора сценария Анастасии Матешко, режиссера-постановщика Анатолия Матешко, оператора- постановщика Юрия Короля, исполнителей главных ролей Леонида Шевченко и Риммы Зюбиной - за художественный фильм "Трубач". Детский фильм-мюзикл создан 2014 г. В его основу положена история юного музыканта. Фильм с успехом прошел по экранам Украины, получил положительные отзывы в СМИ.

Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества учреждена в 2007 году. Она присуждается ежегодно в четырех номинациях в размере 10 тыс. гривен каждая. Конкурс на соискание премии имени Леси Украинки имеет целью поощрить художников создавать произведения для детей и юношества и одновременно чествовать выдающуюся поэтессу, прославленную дочь украинского народа Лесю Украинку.

Представленные на соискание Премии произведения рассматривает Комитет по присуждению Премии, который действует на общественных началах при Госкомтелерадио. Обоснованные предложения относительно номинированных произведений на соискание Премии Комитет подает Госкомтелерадио, который в установленном порядке вносит согласованные предложения в Кабинет Министров Украины для принятия решения о присуждении Премий.

Инф. Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.