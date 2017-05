Евровидение-2017: Стали известны все финалисты и очередность их выступления в финале

12.05.2017, 10:03

По результатам второго полуфинала, который прошел вечером 11 мая, стали известны все участники финала Евровидения-2017. В этот вечер выступали 18 участников конкурса, из которых 10 получили путевку в финал, который состоится 13 мая на сцене международного выставочного центра в Киеве.

После голосования национальных жюри, зрителей стран-участниц второго полуфинала, двух стран "Большой пятерки" - Германии и Франции, а также страны-хозяйки Украины, в финал прошли следующие конкурсанты: Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария), NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь), Жак Худек - My Friend (Хорватия), Джоси Папай - Origo (Венгрия), Аня - Where I Am (Дания), IMRI - I Feel Alive (Израиль), Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния), JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия), O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды), Натан Трент - Running On Air (Австрия).

По результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия. Кроме того, автоматически в финал попадают 5 представителей стран- основательниц Евровидения, а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина в качестве победителя прошлогоднего песенного конкурса.

Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве.

Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса. Итак, 26 стран выступят в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция

По материалам УНИАН.