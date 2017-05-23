Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур

23.05.2017, 18:01

Сегодня, 23 мая, не стало известного британского актера Роджера Мура, получившую всемирную известность за роль Джеймса Бонда в цикле фильмов об "агенте 007".

"Вдохновение, которое посещало его каждый раз, когда он поднимался на сцену или оказывался перед объективом кинокамеры, придавало ему сил и позволило работать вплоть до его 90-го года жизни", - сказано в заявлении его родственников.

Отмечается, что актер скончался от рака. В соответствии с завещанием Мура, он будет похоронен в Монако.

Роджер Мур родился 14 октября 1927 года в Лондоне. Актерскую карьеру начал с незначительных ролей в кино, а затем переключился на работу на телевидении. Сериал "Святой" с его участием стал самым длинным фильмом за всю историю английского телевидения (он снимался с 1962 по 1969 год, вышло шесть сезонов).

А съемки в сериале "The Persuaders!" ("Сыщики - любители экстра-класса") сделали его самым высокооплачиваемым актером на телевидении в Британии (1 млн фунтов за серию).

Впервые в цикле об "агенте 007" Мур сыграл в 1973 году в фильме "Живи и дай умереть". Далее были "Человек с золотым пистолетом" (1974), "Шпион, который меня любил" (1977), "Лунный гонщик" (1979), "Только для твоих глаз"(1981), "Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство"(1985).

После завершения актерской карьеры Роджер Мур занялся благотворительностью, помогая Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) собирать пожертвования для развивающихся стран, а в 2003 году был произведен в рыцари за достижения на этом поприще. Об этом сообщают "Факты и комментарии".