Мэр Киева Кличко посетит финал Евровидения

12.05.2017, 16:24

Мэр Киева Виталий Кличко посетит 13 мая финал "Евровидения- 2017". Об этом он заявил в комментариях журналистам.

"Как можно смотреть финал "Евровидения" дома? Мы его так долго ждали и так готовились! Я буду находиться там - в Международном выставочном центре", - сказал Виталий Кличко.

Мэр столицы добавил, что билеты купил еще несколько месяцев назад.

"Я хочу почувствовать атмосферу, послушать "живую" музыку вместе со зрителями в зале. Будем болеть и держать кулаки за участника от Украины", - добавил Виталий Кличко. Об этом сообщает УНИАН.