В Каннах стартовал юбилейный 70-й кинофестиваль

18.05.2017, 10:01

Семидесятый Международный кинофестиваль во французских Каннах объявлен открытым. Компетентное жюри под председательством Пабло Альмадовара приступает к просмотру 19 конкурсных фильмов.

Рядом со знаменитым испанским режиссером - его коллеги итальянец Паоло Сорентино и Пак Чхан Ук из Южной Кореи, актеры Уилл Смит, Аньес Жауи Джессика Честейн и другие.

28 мая они назовут счастливого обладателя Золотой пальмовой ветви.

А первым показанным на фестивале фильмом стала внеконкурсная картина. французского режиссера Арно Деплешана "Призраки Исмаэля". Любовный треугольник в нем сыграли Марион Котийяр (обладательница Оскара-2008), Шарлотта Генсбур и Матье Амальрик.

20 лет прошло со дня внезапного исчезновения Карлотты - возлюбленой кинорежиссера Исмаэля. Отчаявшись разгадать тайну ее ухода, Исмаэль связывает свою жизнь с Сильвией. Но неожиданное возвращение Карлотты нарушает найденную гармонию.

Пять раз привозил Деплешен свои фильмы на основной конкурс в Каннах, но заветную Пальмовую ветвь ему получить пока так и не удалось.

"Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль открыла лента о глубокой и трогательной любви с двумя актрисами мирового уровня - Шарлоттой Генсбург и Марион Котийяр. На протяжении 12 дней - именно столько продлится кинофорум - фильмы со всего света будут проецироваться на набережной Крузетт, а на красной ковровой дорожке можно будет увидеть самых ярких звезд киноэкрана", - передает с Лазурного берега корреспондент "Евроньюс" Фредерик Понсар. Об этом сообщает EuroNews.