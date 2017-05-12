В центре Рима произошел взрыв

12.05.2017, 12:55

В центре Рима сегодня, 12 мая, произошел взрыв. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По информации агентства ANSA, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Сработали два взрывных устройства. Сообщается, что повреждён один автомобиль. Причины взрыва пока не установлены.

Недавно власти Италии одобрили план мер по усилению мер безопасности в связи с намеченными на конец мая в стране саммитом "Большой семёрки". На время саммита Италия на 20 дней возобновила пограничный контроль на границах со странами Шенгенского соглашения. Об этом сообщает "Радио Свобода".