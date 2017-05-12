Правоохранители Харькова разоблачили преступную группу в совершении почти 20 тяжких преступлений

12.05.2017, 13:21

Работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперативными службами территориальных отделов полиции и бойцами спецподразделения КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали преступную группу за совершение 13 разбойных нападений и 6 ограблений.

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев, в состав группировки входили 8 граждан в возрасте от 18 до 22 лет, жители Харькова и Харьковской области. Установлено, что преступления они совершали с сентября 2016 года. Мужчины, угрожая пистолетом, нападали на прохожих возле домов, на улицах и в подъездах. В своих жертв они отбирали деньги, мобильные телефоны и личные вещи.

На счету злоумышленников также дерзкое нападение на инспектора Управления патрульной полиции г. Харькова, совершенное 9 декабря 2016 у подъезда дома по ул. Танкопия. Милиционер до сих пор находится в тяжелом состоянии и требует дорого лечения.

Четыре дня назад воры избили мужчину, который торговал мороженым.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Сегодня, в ходе проведенных обысков по адресам проживания вышеуказанных лиц, сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства: ящики с мороженым, обертки от которого были разбросаны по всей комнате. Кроме того, изъяты ювелирные изделия, 30 мобильных телефонов и несколько сим-карт, одежда потерпевших, часы, нож.

Сейчас злоумышленники проверяются на причастность к совершению еще нескольких разбойных нападений и ограблений.

Досудебное расследование проводится по ч. 2, 3 ст. 186 (грабеж), ч 3,4. ст. 187 (разбой), ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.



Максимальная санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Инф. Отдела коммуникации полиции Харьковской области.