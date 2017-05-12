В Запорожье полиция задержала на взятке доцента кафедры ВУЗа

12.05.2017, 16:29

Звонок о вымогательстве денег поступил на "телефон доверия", который студенты увидели на размещенных по городу бил-бордах. Преподаватель требовал от них неправомерную выгоду за беспрепятственное и успешную сдачу экзаменов.

Чтобы привлечь общественность к противодействию со взяточничеством, по всей Украине Департаментом защиты экономики Нацполиции была размещена информация с координатами и контактами территориальных управлений. Граждане получили возможность напрямую обращаться к работникам подразделения, а также сообщать о фактах взяточничества на "телефон доверия".

На днях на "горячую линию" Управление защиты экономики в Запорожской области Нацполиции поступил звонок. Студенты университета пожаловались на преподавателя кафедры. Он требовал от них взятки за сдачу экзаменов.

По данному факту Запорожская местная прокуратура No1 начала уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Во время следствия правоохранители установили, что в начале мая доцент кафедры сообщил студентам, что поможет им положительно сдать экзамен по профильной дисциплине. Однако, они лично должны передать ему деньги. При этом отметил, что гарантирует их сдачу только при получении им неправомерной выгоды. Стоимость экзамена составляла от 300 до 500 гривен с одного студента в зависимости от оценки.

Сегодня, 12 апреля, следователи Запорожской местной прокуратуры No1 и оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области Национальной полиции задержали доцента кафедры во время получения им взятки.

Правоохранители изъяли 1,5 тысячи гривен.

Кроме того, в этот же день следователи прокуратуры и оперативники УЗЭ задокументировали еще факты получения преподавателем неправомерной выгоды.

Проводятся процессуальные действия.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.