Полиция составила протокол на одного из руководителей НАПК

13.05.2017, 13:53

Сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой составили на члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что один из руководителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции нарушил требования статьи 28 (предотвращение и урегулирование конфликта интересов) закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Он не сообщил агентству об имеющемся у него реальном конфликте интересов при рассмотрении письма Генеральной прокуратуры Украины и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке деклараций одного из судей Печерского районного суда Киева за 2015−2016 годы", - сообщили в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что именно этот судья рассматривал административное дело и вынес относительно члена Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции с участием его защитника решение, которым он был признан невиновным.

Административные протоколы составлены по ч. 1,2 ст. 172−7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Напомним, по фактам деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) будет назначено служебное расследование. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Об этом сообщают "Факты и комментарии".